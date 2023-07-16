Şırnak Üniversitesi 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı.

TYT ve AYT sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite sınavına girmeye hak kazanmış adaylar için şimdi de tercih dönemi heyecanı başladı. Öğrenciler, tercih edecekleri üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarına dikkat ederek araştırmasını yapıyor. Aday olan öğrencilerin merak ettiği üniversitelerden biri ise Şırnak Üniversitesi. Üniversitenin taban puanları ve başarı sıralamaları da YÖK tarafından açıklandı. Şırnak Üniversitesi’ne tercih yaparken yer verecek olan adaylar, üniversite hakkında araştırma yapmaya başladı.