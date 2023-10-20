Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Rektör Prof. Dr. Alkış, öğrencilerle birlikte oturduğu yemek masasında sohbet etti; kampüste neler görmek istediklerini, ders işleyişi, yemekhane ve yurtlardan beklentilerini sordu. Öğrencileriyle birlikte yemek yiyen Rektör Alkış, öğrencilerin talep ve istekleri için her zaman kapısının açık olduğunu, yaşayabilecekleri her türlü sorunda yanlarında olduğunu vurguladı.

Yemek sırasında öğrencilerin sorun ve isteklerini de dinleyen Rektör Alkış, öğrencilere sürekli yanlarında olduğunu ve her türlü sıkıntılarında rektörlüğün kapısını çalabileceklerini hatırlattı.

Rektör Alkış’ın kendileriyle yemek yemesi ve ilgilenmesinden mutluluk duyan öğrenciler ise, Rektör Alkış’a memnuniyetlerini dile getirdi.