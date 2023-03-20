Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, hayırlı olsun dileklerinde bulunan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasından dolayı Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve beraberindeki heyet hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkış tarafından rektörlük makamında ağırlanan Rektör Şındak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdemci’ye daha sonra kampüs tanıtıldı. İş ve proje ortaklıklarının ele alındığı görüşmelerde, üniversitenin işleyişi ve iş akışı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tanıtım gezisinin ardından tekrar geçilen makamda Rektör Prof. Dr. Alkış, yapmış oldukları ziyaretten dolayı Rektör Şındak ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, üniversiteye ait hediyeleri takdim etti.