Şırnak Üniversitesinde profesörlük ünvanına yükselen İbrahim Baz ve doçentlik ünvanına yükselen Talip Demir ve Ülfet Erbaş için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış başkanlığında, üniversite senato salonunda düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı. 16 maddenin görüşüldüğü toplantıda profesörlük ve doçentlik ünvanına yükselen akademik personelin durumu görüşüldü.

Profesörlük ve doçentlik ünvanı alan akademik personelin ilgili kadroya atamaları uygun görüldü.

Rektör Alkış, profesör ünvanına hak kazanmış olan Prof. Dr. İbrahim Baz’ a ve doçentlik unvanına hak kazanmış Doç. Dr. Ülfet Erbaş’a cübbelerini giydirerek tebrik etti.

Cübbe giyme töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.