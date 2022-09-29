Şırnak Üniversitesinde rektör değişikliği sonrasında İlahiyat Fakültesinde de bayrak devir teslimi yaşandı.

Şırnak Üniversitesinde rektör değişikliği sonrasında İlahiyat Fakültesinde de bayrak devir teslimi yaşandı.

2012-2022 yılları arasında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte olan Doç. Dr. Fevzi Rençber, bir bayrak yarışı olarak nitelendirdiği görevini, aynı anabilim dalında Dr. Öğr. Üyesi ve aynı zamanda öğrencisi olan Dr. Öğr. Üyesi Yunus İbrahimoğlu’na devretti.

Rençbe’e üniversite bünyesinde gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Duygularını dile getiren Rençber kendisine teşekkür belgesi veren Güneş’e şükranlarını ilettikten sonra bayrağı devrettiği İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus İbrahimoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.