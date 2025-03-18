Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda iftar programı düzenlendi.

Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen iftar programında Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanı Serdar Aslan, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Aysu, Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Hakim ve Cumhuriyet savcıları , kurum müdürü Fatin Eraslan ile infaz ve koruma memurlarının katıldığı iftar programı düzenlendi. Program kurum vaizinin günün anlam ve önemine uygun duaları ile son buldu.