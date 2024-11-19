Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ilk defa sosyal market açıldı. Kapalı cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklular için açılan sosyal markete hayırseverler tarafından bağışlar yapılıyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu protokoller çerçevesinde tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçlarını gidermek için sosyal market açıldı. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ilk defa açılan sosyal marketi kullanmak isteyen hükümlü ve tutuklular, ihtiyaçlarını idareye bildiriyor. İdare tarafından hükümlü ve tutukların yaptıkları başvurular değerlendiriliyor ve ardından sosyal marketin kapıları açılıyor.

Hükümlü-tutuklular için açılan sosyal market hakkında açıklamalarda bulunan Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil, "Cezaevleri Tevkif Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu protokoller çerçevesinde tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçlarını gidermek için sosyal market adı altında bir birim oluşturduk. İhtiyacı olan ailesinden destek görmeyen herhangi bir ihtiyacını karşılayamayan, kıyafet ihtiyacını karşılayamayan hükümlü tutuklularımız için bu şekilde bir sosyal market oluşturduk. Bizlere ihtiyaçlarını belirtip o ihtiyaçları nezdinde elimizde mevcut ise kendileri psikososyal servisi eşliğinde buradan tedarik edebiliyorlar" dedi.

Çocuklar için oyun alanları oluşturuldu

Annesi ile birlikte cezaevinde kalmak zorunda olan çocukların daha kolay bir şekilde dış hayata adapte olabilmeleri için oyun alanları oluşturduklarını belirten Kengil, “Aynı zaman hükümlü tutuklu bayanların yanlarında barınan çocuklarının ceza infaz kurumlarında adaptasyonu, ceza infaz kurumlarına girdiklerinde dış dünya ile adaptasyonunu sağlayabilmek için oyun alanları oluşturduk. Çocuk oyun parkları. Burada da ilerleyen süreçte de ziyaretçilerin yanlarında getirmiş oldukları çocukları için onlarında kullanabileceği bir oyun alanı kurduk. Aynı zamanda psikososyal servisimizin hükümlü tutukluları uygulamış olduğu samba ve bağımlılıkla mücadele programlarının yanında bu mücadelede hükümlü tutuklulardan ziyade ailenin de bu mücadeleye katkı sunmaları ve bu mücadelenin içerisinde olmaları için hükümlü tutukluların aile görüş odası, ziyaret mahallemizde oluşturduk oluşturmuş olduğumuz oda da ayın ilk tam haftasında açık ziyaret günlerinde ziyarete gelmiş olan bağımlı olan hükümlü tutuklu yakınlarına manevi rehberlik birimimizde çalışan vaizlerimiz tarafından psikososyal servisindeki psikologlarımız tarafından seminerler ve bazı sosyal aktiviteler yapılmakta. Yaklaşık 3 aydır bu uygulamayı faaliyete geçirdik. Ailelerden de bizlere bugüne kadar yaklaşık 70-80 aileye nüfuz edildi ve olumlu dönüşlerini de görmüş olduk. Katkılardan da çok memnun olduklarını da görmüş olduk” ifadelerini kulandı.