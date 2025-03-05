Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı girişi ve çevresinde ağaç dikimi yapıldı.

Havalimanı, Şırnak Valiliğinin himayelerinde havalimanı girişi, çevresi ve yol güzergâhındaki refüjlerde ağaç dikme çalışması yapıldı. Vali Birol Ekici ve kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katıldığı programda ağaçlar toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma çalışmalarının havalimanının çehresini değiştirdiğini ifade eden Havalimanı Müdürü Şükrü Bene, vermiş oldukları destek, gösterdikleri ilgi ve ağaç dikme programına katılımlarından dolayı Vali Ekici’ye teşekkür ettiğini söyledi.