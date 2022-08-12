Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2022 yılın ilk 7 ayında 174 bin 545 yolcuya hizmet verirken, 3 bin 393 civarında uçağın havalimanına iniş ve kalkış gerçekleştirdiği açıklandı.

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2022 yılın ilk 7 ayında 174 bin 545 yolcuya hizmet verirken, 3 bin 393 civarında uçağın havalimanına iniş ve kalkış gerçekleştirdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının inişi ile 2013 yılının Temmuz ayında hizmete açılan Şerafettin Elçi Havalimanını kullanan yolcu sayısı 2022’nin ilk 7 ayında 174 bin 545’yi buldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolcu uçak, yolcu ve yük verilerini açıkladı. Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 29 bin 325 oldu. Temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 624’e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Temmuz ayında 325 ton oldu.

2022 yılı 7 aylık dönemde ise Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yolcu trafiği 174 bin 545, uçak trafiği 3 bin 393, yük trafiği ise bin 779 ton olarak gerçekleşti.