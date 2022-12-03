Şehidin mevliti okunduktan sonra misafirlere yemek ikram edildi. Program şehit için okunan duaların ardından sona erdi.

Şehit Agit Oran’nın mevlitine Uludere İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Yörük, Hilal Belediye Başkanı Cahver Benek, Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, mahalle muhtarları ve yöre genelinden halk katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Cudi Dağı Atatürk Burnu mevkiinde bölge güvenliğini sağlarken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen Güvenlik Korucusu Agit Oran için mevlit verildi. Mevlite bölge genelinden yoğun katılım sağlandı.

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