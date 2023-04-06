Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Telekom İl Müdürlüğünde soygun tatbikatı gerçekleştirildi.

Türk Telekom İl Müdürlüğünde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, kar maskeli 3 kişinin, kurum binasında özel güvenlik görevlisini silahla yaralayarak ve bir miktar para alıp otomobil ile kaçtıkları ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl emniyet müdürlüğü birimleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine harekete geçen asayiş, özel harekat, güvenlik, trafik ve çevik kuvvet şube müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekiplerinden oluşan 11 birimden toplam 82 kişilik ekip görev aldı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçabileceği yol güzergah ve kavşaklarda önlem aldı. Şüphelilerin kaçışı havadan da takip edildi.

Kaçan silahlı soyguncuların Şehr-i Nuh Mahallesi okullar bölgesinde önü kesildi. Araçtan yaya olarak kaçan zanlılar kısa süren kovalamacanın ardından çaldıkları paralarla yakalandı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, polis ekiplerinin kısa sürede şüphelileri yakalaması ile bazı binalardaki vatandaşlar ıslık ve alkışlarla polisi tebrik etti.