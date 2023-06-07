Şırnak Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO), lise ve dengi okullar için önceki yıllarda başlatmış olduğu tanıtım günleri etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirdi.

Liselerden mezun olmuş ve mezun olacak öğrencilerin iyi bir meslek seçmeleri ve kaliteli eğitim almaları konusunda çeşitli tanıtımlar yapan Şırnak MYO, bu sefer de Şırnak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine hem MYO bölümlerini hem de kampüsü tanıttı. Tanıtımda, büro hizmetleri ve sekreterlik bölümü, el sanatları bölümü, muhasebe ve vergi bölümü, mülkiyet koruma ve özel güvenlik bölümü ile spor yönetimi ve organizasyon bölümü, öğrencilere anlatıldı.

Şırnak MYO Müdürü Doç. Dr. Ferhat Şirin Sökmen, meslek yüksek okulu olarak öğrencilerin nitelikli bir şekilde yetişmesi ve ülkelerine faydalı bireyler olabilmeleri adına ellerinde geleni yaptıklarını söyledi. Sökmen, öğrencilerin başarılı olması için çok çalışmaları ve gerisini kendilerine bırakmalarını dile getirdi.

Program, bölüm başkanlarının tanıtım sunumları ve öğrencilerin kampüs içerisinde gezileri ile son buldu.

Programa, Şırnak MYO Müdürü Doç. Dr. Ferhat Şirin Sökmen, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mert Baran Tunçel, bölüm başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.