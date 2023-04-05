Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Cizre’de evde eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Salgut, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal ve Fatih İlkokulu Müdürü Erhan Yalun ile birlikte evde eğitim alan Baran Eliş’i evinde ziyaret etti. Evde eğitim hizmetleri çerçevesinde okula gidemeyen 1’inci sınıf öğrencisi Baran Eliş’in eğitimden mahrum olmaması için öğretmenler tarafından evde eğitim veriliyor. Baran’ı evinde ziyaret eden müdürler, evde eğitim sayesinde Baran gibi nice öğrenciler, derslerinden geri kalmayacağına dikkat çekti.

İl Millî Eğitim Müdürü Mirza Çazım, ziyarette Baran’ın ailesiyle de yakından ilgilenerek bakanlığın dezavantajlı öğrenciler için eğitimde eşitliğin sağlanması adına her şartta çalıştıklarını belirtti. Öğrencinin son durumu hakkında da bilgilerin alındığı ziyarette, Baran’ın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.