Şırnak’ta kütüphanesiz 242 okulun kütüphanesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, “Kütüphanesiz okul kalmayacak” kampanyası ile tamamlandı.

Şırnak’ta kütüphanesiz 242 okulun kütüphanesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, “Kütüphanesiz okul kalmayacak” kampanyası ile tamamlandı.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okullara yapılan 242 kütüphane tamamlanarak, 898 bin kitap ile rafları dolduruldu. Ülke genelinde öğrenci başına düşen kitap 6.40 iken Şırnak’ta ise 6.43 kitap düşüyor.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesini gezerek, kütüphanedeki öğrenciler ile birlikte kitap okudu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi hakkında bilgi vererek, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi çerçevesinde bütün okullarımızda kütüphane yaptırdık. Daha önce 242 okulumuzda kütüphane yoktu, biz 2022 yılında Şırnak Meslek Lisesi tarafından 242 okulumuzun kütüphanesini yaptırdık. Daha önce 2.72 olan kişi başına düşen kitap sayısı şu an 6. 43 oldu ve şu an ilimiz Türkiye ortalamasının üzerinde” dedi.

Tetik, “Terörün 2016 yıllarındaki çukur döneminde bütün kütüphanelerimiz çok ciddi zarar görmüştü. Biz, bu bütün kütüphaneleri onardık. Şu an hiçbir okulumuz kütüphanesiz değil, şu anda 898 bin 481 kitap kütüphanelerimizde bulunuyor. Hedefimiz 2023 yılında 1,5 milyon kitap, sadece amacımız bu kütüphanelerimizi zenginleştirmek olacak” diye konuştu.

Son zamanlarda kütüphanelerin zenginleştirilmesiyle beraber kütüphaneye daha fazla yoğunluk artmaya başladığını değerlendiren öğrencilerden Pınar Anık, "Kitaplara erişimimiz gittikçe artıyor. Ders dışında kütüphaneyi çok iyi şekilde değerlendirebiliyoruz. Hem kitap okumak amacıyla hem de güzel bir ortam olduğu için ders çalışmak amacıyla da kullanabiliyoruz. İstediğimiz kitaba artık ulaşabiliyoruz. Kitaplar pahalı olduğu için, satın alamadığımız için artık kütüphaneye yöneliyoruz ve burada daha çok kitap okuyabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenci Nudem Namdar ise, “Kitap okumak her kes için çok değerli ama biz okul olarak da çok değer veriyoruz. İlk geldiğimizde ki kütüphanemizdeki kitap sayısı ile şu an arasında çok ciddi bir fark var. Buda bizi hem kültürel, hem de ders açısından çok ciddi şekilde etkiledi. Bu sene mezun olacağım kitaplardan elde ettiğimiz bilgiler hem de buraya gelerek geçirdiğimiz vakit bizim için çok kıymetli. Bunu sağlayan kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı da gelir” ifadelerinde bulundu.