Şırnak’ın Uludere ilçesinde Aile destek Merkezlerinde (ADEM) Halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan kilim kurslarında dokunan kilimler yurtdışına ihraç ediliyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Aile destek Merkezlerinde (ADEM) Halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan kilim kurslarında dokunan kilimler yurtdışına ihraç ediliyor.

Uludere Halk Eğitim Müdürlüğü’nün kiraladığı binalarda açılan kilim ve halı dokuma kursuna gelen kursiyerler, usta öğreticiler tarafından unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokuma geleneğini sürdürmeye çalışıyor. Haftanın 5 günü kursa gelen kursiyerler, tezgahın başında kilim ve halı dokuyarak hem ailelerine katkıda bulunuyor; hem de geleneği devam ettirmeye çalışıyor.

Dokunan Uludere kilimi yurt içinden alınan siparişlerden sonra yurtdışına da ihraç ediliyor. Finlandiya, İran, Irak gibi ülkelerden sipariş alan kursiyerler, siparişlerini yetiştirmek için haftanın 5 günü kursa geliyor. Kilimler ebatlarına göre 600 ile 10 bin lira arsında alıcı buluyor. En küçük kilimi 3-4 kursiyer 1 ayda dokuyabiliyorken, en büyük ebattaki kilimi 3-4 kursiyer 4 ayda ancak bitirebiliyor. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat’ın Katılımıyla kesilen, 4 ay üzerinde çalışılan kilim paketlenerek Finlandiya’ya gönderilmek üzere kargoya götürüldü.

Usta öğretici Rahime Bilen, Uludere Halk Eğitim bünyesinde açılan kilim kurslarında görev yaptığını, Uludere kilimi ile ilgili çalışmalar yaptığını söyledi. 40-50 öğrenci mezun ettiklerini aktaran Bilen, "Bu gün kestiğimiz kilimi yurt dışına ihraç ediyoruz. Bu ihraçlarla biz, öğrenciler ve kurum olarak çok mutlu oluyoruz. Amacımız özellikle Uludere bölgesine ait kilimlerin tanıtımını yapmak. Geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak, unutulmaya yüz tutmuş kilimleri öğrencilerimize, yeni nesile tanıtmak. Finlandiya’dan sipariş aldık, geçtiğim günlerde Irak siparişlerimizi gönderdik. İran’dan da siparişlerimiz var. Görünür olmamız daha fazla sipariş gelmesini sağlıyor. Alihan Başkan ile kestiğimiz kilimi 4 öğrenci ile 2,5 ayda bitirebildik’’ dedi

Şenoba Aile Destek Merkezi koordinatörü Halide Yıldırım ise Aile Destek Merkezinin Uludere Kaymakamlığına bağlı olduğunu, halk eğitim müdürlüğü bünyesinde açtıkları 9 kurslarını mevcut olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Kilimlerimizin fiyatı 600 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar kilim var. Fiyatlarımız ebatlarına göre değişiyor. Müşterinin isteğine, siparişine göre ebatları belirliyoruz. Avrupa’dan, Irak’tan, İran’dan, siparişler alıyoruz. Satılan ürünlerin gelirleri kursiyerlerimize veriliyor. Hem kendilerine, hem ailelerine katkıda bulunuyorlar" ifadelerinde bulundu.