Şırnak’ın her alanında yapılan çevre düzenlenmesi ve ışıklandırma çalışmasıyla bölge ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Şırnak’ta sağlanan güven ve huzur ortamının ardından, Orman Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında yapılan yeni dekoratif aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni bir görünüm ortaya çıktı. Merkezi noktalarda bitirilen altyapı çalışmalarının ardından alanlar ışıklandırılarak bölge rengarenk bir görünüme kavuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ışıklandırmanın kente ayrı bir renk kattığını belirterek, “Şırnak merkezde yaptığımız aydınlatma çalışmalarımızla kentimize estetik ve güzel bir görünüm kazandırdık” dedi.