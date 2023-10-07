Şırnak Emniyeti, üniversite girişinde kurulan stantta öğrencileri tuzaklara karşı uyaran broşür dağıttı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kayıtlarını yaptırmak üzere Şırnak Üniversitene gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde stant açıldı.

Rektör Abdurrahim Alkış standı gezdi, öğrenciler ise çalışmaya yakın ilgi gösterdi.