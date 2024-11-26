Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgeler beyaza büründü. İlçe özel idare ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek bölgeleri beyaza bürüdü. Kış aylarının sert geçtiği yüksek rakımlı ilçenin dağları beyaza büründü. Kato, Kerkür, Faraşin, Tanin ve Marinus bölgeleri kar altında kaldı. Kar kalınlığı yer yer yarım metre olarak ölçülürken, yağışın yoğun olduğu Faraşin yaylası yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için sabahın ilk ışıklarıyla çalışma başlattı.