Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 yılı Adli ve İdari Yargı kararnamesi yayımlandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al’ın yerine Akçabat Cumhuriyet Savcısı Hayrullah Şahin atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Yayınlanan kararnameye göre, 3 bin 423 hakim ve savcının yeri değişti. Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Manisa’nın Salihli ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Başsavcı Al’dan boşalan koltuğa Akçabat Cumhuriyet Savcısı Hayrullah Şahin atandı.