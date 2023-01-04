Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce köyü mevkiinde 120 bin metrekarelik arazi üzerinde yapımı devam eden 500 yataklı Şırnak Bölge Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor.

Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce köyü mevkiinde 120 bin metrekarelik arazi üzerinde yapımı devam eden 500 yataklı Şırnak Bölge Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla 1 milyar 498 milyona mal olan Şırnak Bölge Hastanesi’nin 2024 yılı Mart ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Şırnak-Cizre Karayolu İkizce köyü mevkiinde inşa edilen hastane 201 tek yataklı, 130 yoğun bakım, 22 ameliyathane, 6 mahkum, 20 diyaliz, 15 palyatif, 2 yanık, 30 erkek, 30 kadın ve 20 çocuk acil müşahede olmak üzere toplam 500 yatak, 153 poliklinik alanı olacak şekilde projelendirildi. Hastanede bin 60 araçlık otopark alanı ve helikopter pisti de yer alacak.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra inşaatı devam eden hastane ile ilgili bilgi veren Özdemir, Şırnak 500 yataklı hastanenin 120 dönüm arsa üzerine 117 bin metrekare kapalı alana kurulacağını kaydetti. Özdemir, hastanede 500 yatak, 130 yoğun bakım yatağı, 22 tane ameliyathane, 153 de poliklinik olacağını dile getirdi.

Hastanenin tamamlanması durumunda bölgede hem konumu itibariyle hem de yatak kapasitesi ve modern teknolojisiyle birlikte herhangi bir sevk olma durumu kalmayacağını aktaran Özdemir, "Bizim daha önce dışarıya sevk ettiğimiz hastaları artık kendi hastanemizde daha uygun bir şekilde daha modern koşullarda, daha yüksek teknolojiyle tedavi etme şansına ulaşacağız. Hastanemizin otopark alanı olarak bin 60 araçlık otopark bulunmaktadır" dedi.

"550 gün içinde tamamlanması bekleniyor"

"Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın helikopter ambulanslarını kullanmak amaçlı helikopter pisti de bulunmaktadır" hatırlatmasında bulunan Özdemir, "Bu hastanemiz nasip olursa, yaptığımızda konumu itibariyle tamamlandığı takdirde Cizre, Silopi, Beytüşşebap, Uludere ve Şırnak merkeze ortalama aynı mesafelerde olacağından bütün vatandaşlarımız çok daha uygun şekilde bu hastane hizmetlerinden yararlanabilecekler. Merkezi hastanemiz olacak ve bütün hizmetlerimizi burada devam ettireceğiz. Hastanemizin yapılan ihalesinde yüklenici firmaya 550 gün içinde tamamlanması bekleniyor" diye konuştu.