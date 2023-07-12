Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka; yol, kaldırım, duvar ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Belediye, kentte hasar gören yol, kaldırım ve istinaf duvarı gibi alanlarda çalışmalar başlattı. Başkan Yarka, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediye tarafından yapılan çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Yarka, "Türkiye yüzyılında Şırnak’a yakışır hizmetler ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Yaptığımız çalışmaların uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet vermesi için denetimlerimizi sıklaştırıyoruz” dedi.