Şırnak Belediyesi ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Şırnak Belediyesi, şehrin merkezi noktasında olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında çevre düzenlemesi için çalışmalara başladı. Şırnak Devlet Hastanesi çevresinde başlatılan yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması ile kentin görsel ve çevresel açıdan güzelleştirilmesini amaçlıyor. Bu önemli proje, hem doğal güzelliklerin artırılmasına hem de çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlayacak. Şırnak Belediyesi, kenti yeşil ve temiz bir çevreyle donatma konusundaki çabalarını sürdürüyor.