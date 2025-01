Şırnak Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere toplam 3 adet aracı filosuna kattı.

Şırnak Belediyesi bahçesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri yeni alınan araçları inceledi.

Programda konuşan Başkan Yarka, “Geleneksel hale getirdiğimiz, her ay meclis toplantısının ardından araç tanıtımlarını yapmaya devam ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Şırnak’taki hemşehrilerimize kalite ve konforlu bir hizmet sunmak için, araçlarımızı belediyemizin ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Araçlardan bir tanesi zabıta müdürlüğüne, bir tanesini de itfaiye müdürlüğüne aldık, araçlarımız kış şartlarına uygundur. Bir tane de Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Bu araçla geçen hafta yaptığımız sıcak yemek protokolü ile her gün 200 ailemize bin kişilik yemek dağıtımı yapacak. Şırnak Belediyesi gün gün yaptığı hizmetler ile halkın sevgisini kazandığı bir duruma gelmiştir. Biz her zaman diyoruz, ne kadar yapsak azdır. Daha fazlası için hep beraber gayret göstereceğiz. Şehrimize ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından yeni araçlar hizmete alındı.