Şırnak’ta aşiretler Kahramanmaraş merkezli depremde enkazlarda kalanları kurtarmak için seferber oldu. Binlerce aşiret üyesi enkazlarda gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ta aşiretler Kahramanmaraş merkezli depremde enkazlarda kalanları kurtarmak için seferber oldu. Binlerce aşiret üyesi enkazlarda gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Şırnak’tan gelen aşiretler seferber oluyor. Goyan, Jirki, Gevdan, Mamhuran, Kaşuran, Kiçan, Tayan, Batuan ve Zevki aşiretleri depremin vurduğu 10 ilde seferber oluyor. 10 bine yakın aşiret üyesi vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına katıldığı deprem bölgelerinde yüzlerce vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Goyan aşireti kanaat önderi aynı zamanda Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat kendi aşiretine ait 2 bin kişilik ekibiyle beraber Nurdağı ilçesinde çadır kent kurdu. Aşiret üyeleri binlerce vatandaşa sıcak yemek hazırlayıp arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Başkan Babat, "Ülkece bizi derinden üzen deprem bölgesindeyiz. Yaraları sarmaya geldik. Birçok aşiret burada seferber oluyor. Bütün belediyelerimiz burada. İnşallah en kısa zamanda bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Allah herkesten razı olsun’’ dedi.