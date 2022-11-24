Türkiye’de, otogarı olmayan şehirlerden Şırnak, 14 milyon liraya mal olan şehirlerarası otobüs terminaline kavuşarak hizmet vermeye başladı.

Türkiye’de, otogarı olmayan şehirlerden Şırnak, 14 milyon liraya mal olan şehirlerarası otobüs terminaline kavuşarak hizmet vermeye başladı.

Şırnak-Cizre karayolu üzerinde 2020 yılında 10 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen, şehirlerarası otobüs terminal binası faaliyete açıldı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte her gün yüzlerce yolcu ağırlayan Şırnak, ziyaret edecek yolcuların daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla tesise kavuştu. Yaklaşık 537 bin nüfusa sahip olan Şırnak’ta büyük bir yatırım niteliğinde olan ve 16 perondan oluşacak şehirlerarası otobüs terminali, şehrin ticaret hayatına da canlılık kazandıracak.

Şırnak’ın otogarı olmayan tek il olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Yarka, onu da hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yarka, "Birde otobüs firması olmayan tek il. Onu da çok yakın zamanda istişareler ile hayata geçireceğiz. Yaklaşık 2 yıl önce başladık. Firmalar ve acenteler, daha önce yapmış olduğumuz ihaleler ile hak kazanmışlardı. Dün itibari ile yerlerine geçtiler. Artık dışarıdan gelen şehirlerarası otobüslerimiz burada ikamet edecekler. Aynı zamanda yan tarafta da yine ilçe otogarı minibüsler için ayrılan yerimiz vardır. 10 bin 500 metrekare arsa üzerinde, 4 bin 192 metre kare kapalı alan, 16 peron var. 8 geliş, 8 gidiş, 5 adet dükkân, 8 tane acente, 465 metre kare restoranı var. Bu büyüklük bizim için şuanda yeterlidir. Çok güzel bir çalışma yaptık. Tesisimiz yaklaşık 13 milyon 500 bin TL’ye mal olmuştur. İçerisindeki teşrifatlar ile beraber 14 milyonu bulmaktadır” dedi.