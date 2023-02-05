Şırnak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi ve acil yardım hizmeti veren tüm kurumlar, kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmaması için Vali Osman Bilgin koordinesinde teyakkuza geçti.

Şırnak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi ve acil yardım hizmeti veren tüm kurumlar, kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmaması için Vali Osman Bilgin koordinesinde teyakkuza geçti.

Son iki gündür etkisini iyice arttıran kar yağışına karşı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için Şırnak Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Şırnak İl Jandarma ve Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler teyakkuza geçti. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, şehrin her tarafından gelebilecek olumsuz vakalara anında müdahale etmek için teyakkuz halinde olacak.

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, “İlimizde başlayan kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Karayolları ekiplerimizle koordineli şekilde 112 Acil Çağrı Merkezimiz 24 saat esasına göre teyakkuz halinde çalışıyoruz” dedi.

Tatar, son 24 saatte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen mahsur kalma, yol kapanma ve trafik kazaları hakkında da bilgi verdi. Tatar, "Kar yağışı dolayısıyla il genelinde 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen mahsur kalma, yol kapanmaları ve maddi hasarlı trafik kazalarına Jandarma, Sağlık, Emniyet, AFAD ve Karayolları ile birlikte koordineli bir şekilde müdahale etmiş olduğumuz operasyonlarda Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile Taşarası köyü arasında yolda kara saplanan kamyonette mahsur kalan 4 kişi, bölgeye sevk edilen jandarma ve karayolları ekipleri mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı" dedi.

Kar yağışıyla beraber tipinin de hakim olduğu Hakkari-Şırnak ve Şırnak-Eruh karayollarında ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Beytüşşebap Habur-2 ana yolu dahil olmak üzere ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ilçesi ile tüm bağlantı yollarının kapalı olmasının yanı sıra İdil ilçesi Tekeköy ile Yukarı Yavşan köyü arasında konvoy halinde mahsur kalan 20 araç ile Cizre ile Havalimanı yolunda kar sebebiyle mahsur kalan birçok aracın da jandarma ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.