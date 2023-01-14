ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, 2022 yılında 40 şirketin borsaya açıldığını, bu şirketlerin kasasına toplamda 19 milyar 272 milyon TL para girdiğini söyledi.

ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, 2022 yılında 40 şirketin borsaya açıldığını, bu şirketlerin kasasına toplamda 19 milyar 272 milyon TL para girdiğini söyledi.

Borsa İstanbul’da 2022, yatırımcılar için rekorlar yılı olarak geride kaldı. Şirketler de bu dönemde halka arz seçeneğini kullanarak, sermaye piyasalarının kendilerine sunduğu ‘finansman temini’ imkânını değerlendirmesini bildi. ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, “Halka arz olan şirketler arasında imalat, enerji ve teknoloji sektörleri öne çıktı. Bu şirketlerin kasasına toplamda 19 milyar 272 milyon TL para girdi” dedi.

“Halka arzlarla ülke kazanıyor”

Halka arzların artan ivme ile 2023’te de devam etmesini beklediklerini ifade eden Çetin, “Borsaya açılmayı tercih eden şirketler, kredi kullanma gibi maliyetli süreçler içeren yöntemlere göre çok daha kolay bir nakit kaynağa kavuşmaktadır. Bu finansal kaynak; diğer borçlanma yöntemlerinden farklı olarak anapara ve faiz gibi geri ödeme yükümlülüğü olmayan bir kaynaktır. Dolayısıyla şirketlerin nakit akışı da zorlanmaz. Ve bu gelirle yatırımlar finanse edilerek; üretim, istidam ve ihracata da ciddi ivme sağlanmaktadır. Ülke olarak bu süreçten kazançlı çıkıyoruz. Bu anlamda reel sektör şirketlerimize, gerekli şartları sağlamaları halinde her zaman halka arz olmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Şirketler kurumsallaşıyor”

Borsa İstanbul’un profesyonel, organize ve şeffaf bir piyasa olduğunu da hatırlatan Çetin, “Şirketlerin borsada bir fiyatı, değeri oluşuyor. Bu değer, bütün çevreler için bir referans, ölçü ve gerçekliği ifade ediyor. Yine bu şirketler, SPK referansıyla gerekli bilgilerini kamuya duyuruyorlar. Düzenli ve zamanında raporlamalar yapıyorlar. Böylece tüketicilerin, yatırımcıların, iş ortaklarının güvenini, ilgisini kazanıyorlar. Ürün ve hizmetleri yaygın olarak tanınıyor. Bütün bunlar hem kurumsallaşmayı sağlıyor hem de yaygın bir reklam değerini ifade ediyor. Ve şirketin güçlenmesi, sürekliliği, genel kabul görmüş bilimsel kurallarla yönetileceği konusunda da çok önemli bir taahhüt oluyor” diye konuştu.

2023 borsa beklentileri

Son dönemde gerçekleşen halka arzlara yatırımcı ilgisinin çok yüksek olduğunu ve onlarca kat taleple karşılaşıldığını belirten Çetin, bu rüzgârın, şirketler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çetin, 2023 yılında borsanın seyri ile ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu: “Türk yatırımcısı borsayı bir yatırım aracı olarak keşfetti. Son 1 yılda 1,5 milyona yakın yeni yatırımcı, bunun göstergesi. Bu yıl da borsa için pozitif olmakla birlikte zaman zaman yaşanabilecek kâr realizasyonlarında panik yapılmaması, bunların bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve daha orta-uzun vadeye odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. 2023’ün önemli gündem maddesi, şüphesiz genel seçim Ancak borsanın kendi dinamiğini yakaladığını ve hem şirketler hem de bireysel yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak önde kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.”

2022 yılında halka arz olan şirketler ve halka arz büyüklüğü şöyle açıklandı:

Şirket Halka arz büyüklüğü

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 3.481.500.000 TL

Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. 1.542.750.000 TL

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. 957.000.000 TL

Investco Holding A.Ş. 900.000.000 TL

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. 887.500.000 TL

Sanica Isı Sanayi A.Ş. 801.200.000 TL

Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 730.080.000 TL

Kiler Holding A.Ş. 692.250.000 TL

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 555.370.000 TL

Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 548.925.000 TL

Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. 538.200.000 TL

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 534.912.000 TL

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 519.750.000 TL

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 450.450.000 TL

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. 425.500.000 TL

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 404.711.542 TL

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 392.000.000 TL

LDR Turizm A.Ş. 380.460.000 TL

Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 378.000.000 TL

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. 367.380.000 TL

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 352.192.500 TL

Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. 306.250.000 TL

Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. 272.500.000 TL

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 236.600.000 TL

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 223.727.703 TL

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 214.200.000 TL

İmaş Makine Sanayi A.Ş. 210.000.000 TL

Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. 190.312.500 TL

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. 181.500.000 TL

Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 170.400.000 TL

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 165.000.000 TL

Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. 158.400.000 TL

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 156.389.680 TL

Özsu Balık Üretim A.Ş. 153.800.000 TL

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 151.140.000 TL

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A.Ş. 147.000.000 TL

Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. 140.000.000 TL

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 132.000.000 TL

Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. 119.000.000 TL

Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. 104.125.000 TL

Toplam: 19.272.475.926 TL