İSTANBUL (İHA) – Atık su geri kazanımda çevreci teknolojilerle şirketler karbon ayak izini düşürmeye çalışıyor. Son dönemlerde şirketlerin bu yöndeki girişimleri arttı.

Araştırmalara göre, Türkiye’de yılda 32 milyon ton atık ortaya çıkıyor. Denizler ve nehirlerde en büyük risk altındaki alanlardan. Atık su Geri Kazanım sektörü oluşan bu zararı en aza indiren teknolojiler sunuyor. Artemis Arıtım, 1998 yılında adım attığı sektörde 25. yılını geride bıraktı.

İstanbul merkezli şirket, alanında uzman bir ekiple hareket ediyor. Ekipte, mühendislerin yanı sıra akademiden gelen danışmanlar yer alıyor. Firma bu sayede kurumlara atık su arıtma teknolojileri alanında profesyonel çözümler sunuyor.

İstanbul merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta yer alan marka aynı zamanda Bulgaristan ve Libya ofislerinde de sahip. Türkiye’de 25 yıllık deneyiminin gücünü, yurtdışına da taşıyan marka farklı sektörlerden birçok markanın çözüm ortağı konumunda.

“Atık su arıtma tesisleri alanında 360 derece çözüm sunuyoruz”

Artemis Arıtım Genel Müdürü Emel Aliipek, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve atıkların, sular üzerindeki ciddi kirlilik etkisine dikkat çekti ve şunları söyledi:

Doğal kaynaklar, hem ülkemizde hem de dünyada kısıtlı. Buna karşılık şehirleşme ve sanayileşmenin hızı, ciddi çevresel problemlere neden oluyor. Bu da, çevre teknolojileri alanında, geri kazanım ve atık su arıtma tesislerine olan ilgiyi artırdı. Birçok şehirde, üretim fabrikalarında geri dönüşüm ve atık su arıtma tesislerine ihtiyaç artıyor. Ancak bu kapsamlı bir süreç. Farklı proseslerde farklı karakterde atıksular meydana geliyor. Dolayısıyla Projelerde hangi yöntem ve teknolojinin kullanılması gerektiği çok önemli. Bununla birlikte arıtmanın verimi, yatırım maliyeti ve işleme maliyeti önemsenmesi gereken konular. Ekibimiz alanında uzman mühendisler ve akademisyenlerden oluşuyor. Bundan dolayı sorunların çözümünde en iyi alternatifleri sağlıyoruz. Proje ve inşaatın yanında ayrıca teknik destek, danışmanlık ve analiz hizmeti de sağlıyoruz. Çevre izni sürecinde danışmanlık veriyoruz, lisans ve izin sürecinde markalar için sürecin sağlıklı yürümesi adına hizmet veriyoruz. Böylelikle müşterilerimize 360 derece çözümler sunuyoruz. Konunun tek elden ele alınması kafa karışıklıklarını ortadan kaldırıyor ve optimum bir verim sağlıyor. Kaynak israfının önüne geçiyor.

“Atık su arıtmaya ilgi yükseldi”

Şirketler bundan 20 yıl kadar önce, ticari faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkan çevresel etkiyi bugünkü kadar önemsemiyorlardı. Ancak günümüzde bir şirketin karbon ayak izi önemli konular arasında ve müşteriler bilinçli bir şekilde takip ediyor. Birçok sektör lideri, 2030’lu yıllarda sıfır karbon taahhüdü verdi, Türkiye’den de birçok firma var. Günümüzde sürdürülebilirliğe markalar daha çok önem veriyor. Bunun en önemli parçası da çevre politikası oldu. Atık su arıtmaya ilgi yükseldi.

Bir firmanın ortaya çıkardığı atıksuyu geri kazanmak, atıkları geri kazanıma göndermek, yağmur suyu hasatı yapmak vs. sürdürülebilirlik adımlarından sadece birkaçı diyebiliriz. Nitekim çevre kirliliğini azaltmak, tasarruf sağlamak ve insanlara daha düşük hammadde maliyetiyle ürünler sunmak birçok ekonomik fayda oluşturuyor. Artemis Arıtım, atık su geri kazanım tesisleri, atık kabul tesisi ve çevre yönetimi konusunda çözümler sunmaya devam ediyor.”