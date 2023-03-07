Eminönü-Sirkeci istikametinde seyreden T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı raydan çıktı, yolcular büyük panik yaşadı.

Eminönü-Sirkeci istikametinde seyreden T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı raydan çıktı, yolcular büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 18:00 sıralarında Eminönü’nden Sirkeci istikametine devam eden tramvay, bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı’nın raydan çıkmasıyla içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken seferlerde aksama yaşandı. Tramvay, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar raya oturtularak götürüldü.

Öte yandan, aynı hat ve istikamette öğle saatlerinde de bir kaza yaşanmış seferlerde aksama olmuştu.