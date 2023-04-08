Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ulaşımda konfor ve kolaylık sağlamak için yeni yol çalışmalarına başladıklarını belirterek, Şirintepe Mahallesinde yaklaşık 1.5 kilometre yol yapacaklarını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Melikgazi’ye yakışır yeni yollar yapılacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yeni yol çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımız rahat etsin diye imar yollarını trafiğe açmak için alt yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Melikgazi’miz için, hemşehrilerimiz için tüm mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vereceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda asfaltta rekor kırarak ilçemize daha konforlu yollar kazandıracağız. Bu çerçevede ekiplerimiz çalışmalara başladı. Şirintepe Mahallemizde 2101. ile 2104. Sokak ve buna ilave bağlantı yolları yapıyoruz. Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Melikgazi’nin de gelişimine katkı sağlıyor. Yapılan çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.