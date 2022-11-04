İzmir Saygın Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen Şirinler oyunu Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki çocuklardan tam not aldı.

İzmir Saygın Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen Şirinler oyunu Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki çocuklardan tam not aldı.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda çocuklara gündüz ve gece olmak üzere iki seansta gösterimi yapılan ’Şirinler’ oyununu heyecanla izleyen çocuklar hem keyifli bir oyun izledi hem de alkışlarıyla oyuna tam not verdi.

Anne ve babalar bu tür sanat etkinliklerinin çocukları için yararlı olduğunu ifade ederek, eskiden televizyonlarda izledikleri Şirinler çizgi ve animasyon filmlerinin sahneye konulmasının güzel bir fikir olduğunu anlatarak oyunculara teşekkür etti.