Denizli Sezai Sakin 1. Amatör Küme D Grubunda mücadele eden ve oynadığı 3 maçta bir galibiyet iki yenilgi alan, ME Şirinköyspor 4’üncü haftada oynayacağı Kuşpınarspor maçını çıkış maçı olarak görüyor.

Denizli Sezai Sakin 1. Amatör Küme D Grubunda mücadele eden ve oynadığı 3 maçta bir galibiyet iki yenilgi alan, ME Şirinköyspor 4’üncü haftada oynayacağı Kuşpınarspor maçını çıkış maçı olarak görüyor.

Kuşpınarspor maçının hazırlıklarını Şirinköy Stadı’nda sürdüren kırmızı siyahlılarda geriden kalan üç karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Muhsin Kayan, “2022-2023 futbol sezonu herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela sakatlık vermesin. Sezonun ilk maçında Sezonun ilk maçında Şahinspor deplasmanına gittik. Bizim beklediğimizden daha iyi bir takım çıktı. İyi bir takım yapmışlar. Mücadele gücü yüksek. Enerjik bir takım vardı. Mağlup olduk. İkinci hafta İncilipınargücü ile oynadık ve karşılaşmayı kazandık. Özellikle maçın ikinci yarısında çok iyi bir oyun sergiledik” dedi.

“Bu Hafta Çıkış Haftamız Olacak”

Ligin 3’üncü haftasında Kuşpınarspor’u ağırlayacaklarını belirten Kayan “Bu haftayı telafi haftası olarak düşünüyoruz. Kuşpınarspor’u izleme imkanım oldu. İyi bir takım. Grupta haftanın önemli maçlarından birisi olacak. Bu önemli karşılaşmaya gayet iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz. Tabi iki gün yeterli değil ama maalesef Denizli’de saha şartları kısıtlı. Tesis yok. Tesislerin artırılmasını herkes konuşuyor ama biz bununla ilgili somut adım atılmasını bekliyoruz. Yarım saha çalışıyoruz. Biz buradayız sahanın diğer yarısında Yeşilçınarspor çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Sezon Hazırlıklarına Geç Başladık”

Kırmızı siyahlı takımın takım kaptanı Volkan Bağcı da sezona biraz geç başladıklarını bu nedenle çeşitli olumsuzluklar yaşadıklarına dikkat çekerek “Yeni bir takımız. Toparlanmamız bir birimizi tanımamız için yeterli zaman olmadı. Biraz bunun dezavantajını yaşadık. İlk hafta şanssız bir şekilde kaybettik. İkinci hafta kendi evimizde kazandık. O moralle Tekkeköyspor maçında da özellikle ilk yarım saatte çok iyi bir oyunumuz vardı. Öne geçtik ama koruyamadık. Bireysel hatalardan takım olamamanın verdiği dezavantajlardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Ama iyi bir takımız. Gelecek için iyi şeyler yapıyoruz. İyi çalışıyoruz. Biz takım olarak kendimize güveniyoruz. Ligin üçüncü haftası itibariyle istediğimiz yere gelemedik. O yüzden bu haftayı biz başlangıç olarak görüyoruz. Maç maç gidiyoruz. Bu maçta 3 puan alıp önümüze bakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.