Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından başlatılan En İyi Turizm Köyü 2023 Yılı girişimi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Belediyesi’nin yerel paydaşlarla ortak hazırladığı dosya ile yapılan başvuru sonucu Şirince, 60 ülkeden 260’ın üzerinde köy arasından “En İyi Turizm Köyü” ağına seçildi.

Şirince, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 25. Genel Kurulu çerçevesinde Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen ödül töreninde Şirince, “En İyi Turizm Köyü” seçilerek İlham Veren Kent Selçuk’un marka değerini arttırdı.

Başkan Ceritoğlu Sengel’den ödül töreninde ’Barış’ mesajı

Dünya turizminin kalbinin attığı ödül töreninde konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İlham Veren Kent Selçuk’un cevherlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını belirterek; “Şirince gibi tarihi, kültürel ve tarımsal değerlere sahip olan köyümüzün en iyi turizm köyü seçilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Son cümle olarak dünyada savaşlar devam ederken burada bir arada olmak geleceğe dair umudumuzu artırıyor. Umarım dünyaya sonsuza dek barış gelir Her şey için çok teşekkürler” dedi.

Kısa adı UNWTO olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021 yılından bu yana kültürel ve doğal kaynaklar, kaynakların geliştirilmesi ve korunması, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, turizm gelişimi ve değer zinciri entegrasyonu, turizmin yönetişimi ve önceliklendirilmesi, altyapı ve bağlantı, sağlık, emniyet ve güvenlik alanlarında değerlendirme yapılarak “En İyi Turizm Köyleri” ağını belirliyor.

Bir mübadil köyü olan Şirince, mübadeleden bu yana geçen 100 yıla rağmen korunan dokusu, taş sokakları, köy çevresindeki doğal güzellikleri ve köy kadınlarının üretimleriyle sürdürülebilirlik kazanmasıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.