Bir dönemin unutulmaz çizgi film karakterleri 'Şirin Baba', 'Bugs Bunny', 'Barni Moloztaş'a sesiyle hayat veren tiyatro sanatçısı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Bir dönemin unutulmaz çizgi film karakterleri 'Şirin Baba', 'Bugs Bunny' ve 'Barni Moloztaş'ı seslendiren Sezai Altekin, 2008 yılında sahnelenen 'Baba Bir Picasso Gerek' oyunu ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görülmüştü.

Altekin vefatı haberini ünlü sanatçı Nedim Saban duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Altekin, Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

https://twitter.com/nedimsaban/status/1885226128484286607

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

1946 yılında İstanbul’da doğan Sezai Altekin, Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1966 yılında girdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar tiyatro oyuncusu olarak görev yaptı.

Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktaydı.

Sezai Altekin, 1966 yılından itibaren emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan; son olarak dijital platformda yayınlanman 'Alef' (2020) dizisinde rol aldı.

2007 yılında yönetmenliğini Zeki Alasya'nın yaptığı 'Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de' filminde Muhtar oldu.

Sezai Altekin, Bodrum, Muğla'da 79 yaşında öldü