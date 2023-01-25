Tennessee Williams’ın yazdığı, Can Yücel’in dilimize çevirdiği ve Şahin Ergüney’in yönettiği "Sırça Kümes" adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahnelendi.

Tennessee Williams’ın yazdığı, Can Yücel’in dilimize çevirdiği ve Şahin Ergüney’in yönettiği "Sırça Kümes" adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahnelendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda Bursa Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından sergilenen tiyatro oyununa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin yanı sıra tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ’de her ay düzenli olarak temsil verilmesi kararının ardından 2022-2023 eğitim- öğretim yılının altıncı tiyatro gösterimi "Sırça Kümes” adlı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı. Tiyatro sonunda tiyatro ekibini tebrik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzaladıkları protokol çerçevesinde tiyatro gösterimlerinin bundan sonra da halka açık olarak devam edeceğini söyledi.

Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ çerçevesinde Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ilimsel, kültürel, sanat ve sportif alanlarda önemli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede üniversite olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle üniversitemiz öğrencileri ve personeli ile birlikte halkımızı bir birinden değerli tiyatro gösterimleriyle de buluşturmaya devam ediyoruz. Tiyatro gösterimleri bundan sonra da halkımıza açık olarak devam edecek olup tüm tiyatro severleri tiyatro gösterimlerini izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.