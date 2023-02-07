Sırbistan, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye 27 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi gönderdi.

Sırbistan, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye 27 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi gönderdi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bir Balkan ülkesi daha Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderme kararı aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in talimatı ile 27 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi Türkiye’ye doğru yola çıktı. Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gaşiç yaptığı açıklamada, gönderilen ekibin sahadaki ekiplere destek vereceğini belirterek, 4,5 tonluk ekipman ile yola çıktıklarını ifade etti.