Sırbistan’da üst üste üçüncü dönem başbakanlık görevini üstlenecek olan Ana Brnabic liderliğindeki yeni hükümet güvenoyu aldı.

Sırbistan’da üst üste üçüncü dönem başbakanlık görevini üstlenecek olan Ana Brnabic liderliğindeki yeni hükümet güvenoyu aldı.

Sırbistan’da üçüncü dönem başbakanlık görevini üstlenecek olan Ana Brnabic liderliğindeki yeni hükümet, geçtiğimiz çarşamba günü parlamentoda yapılan oylamada 68’e karşı 157 oyla güvenoyu aldı. Yeni kabinede Rusya yanlısı siyasetçi Ivica Dacic Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olurken, radikal ve milliyetçi çıkışlarıyla tanınan Aleksandar Vulin’in yer almaması dikkat çekti. Başbakan Ana Brnabic, hükümetin güvenoyu almasının ardından yaptığı açıklamada kendilerini zorlu görevlerin beklediğini söyleyerek, hem Rusya hem de Batı yanlısı isimlere yer verilen yeni kabinenin Avrupa Birliği hedefine ilerlerken aynı zamanda doğudaki müttefikleriyle ittifakını da güçlendireceğini söyledi.

Yeni kabinede Adalet Bakanı Maja Popovic, Köy İşleri Bakanı Milan Krkobabic, Çevre Bakanı Irena Vujovic ve Eğitim Bakanı Branko Ruzic’in önceki kabinedeki makamlarını korudukları görülürken, Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Nikola Selakovic, Savunma Bakanı Milos Vucevic, Aile ve Demografi Bakanı Darija Kisic Tepavcevic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Maliye Bakanı Sinisa Mali, Ekonomi Bakanı Rade Basta, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Jelena Tanaskovic, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Negre, İdarecilik ve Yerel Yönetimler Bakanı Aleksandar Martinovic, Azınlık Hakları ve Toplumsal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Avrupa’ya Entegrasyon Bakanı Tanja Miscevic, Bilim, İnovasyon ve Teknolojik Gelişim Bakanı Jelena Begovic, İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Sağlık Bakanı Danica Grujicic, Turizm Bakanı Husein Memic, Spor Bakanı Zoran Gajic, Kültür Bakanı Maja Gojkovic, Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Mihailo Jovanovic ve Kamu Yatırım Bakanı Marko Blagojevic oldu. Yeni kabinede Novic Toncev, Djordje Milicevic ve Edin Djerlek ise devlet bakanı olarak yer aldı.