Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da on binlerce kişi, 1 Kasım’da 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi olayı nedeniyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve hükümeti protesto etti. Yetkililerin 100 binden fazla kişinin katıldığını açıkladığı gösterinin ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterisi olduğu kaydedildi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da on binlerce kişi, 1 Kasım’da ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırbistan hükümetini protesto için dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Şehir merkezindeki Slavija Meydanı’nda gerçekleştirilen ve ülkede son yıllarda görülen en kalabalık protesto olarak kayıtlara geçen gösteriye öğrenciler ve çiftçi sendikaları da destek verdi. Protesto gösterisi, Novi Sad tren garında hayatını kaybeden 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Protestocular, cep telefonlarının ışıklarını açarak, “Hırsız Vucic” sloganları attı. Göstericilerden bazıları, “Hepimiz sundurmanın altındayız” ve “Ellerinizde kan var” yazılı pankartlar taşırken protestoda Vucic ve Novi Sad Belediye Başkanının istifasını talep edildi.

Ülke tarihindeki en kalabalık protesto gösterisi

Sırbistan’da gösteri ve mitingleri sistematik olarak kaydeden bir kuruluş olan Kamu Mitingleri Arşivi, saat 17:00 sıralarında havadan çekilen görüntülere dayanarak gösteriye 100 bini aşkın kişinin katıldığını ve gösterinin ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterisi olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Dün Slavija Meydanı’nda ve şehir merkezindeki caddelerde toplanan kalabalık, 2000 yılında Slobodan Miloşeviç’in devrilmesi sırasındaki en kritik anlarda Parlamento çevresinde toplananlardan daha fazlaydı” denildi.

Öte yandan, Sırbistan İçişleri Bakanlığı, göstericilerin sayısının 30 binden az olduğunu duyurdu.

Vucic: “Sırbistan duramaz ve durmayacak”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise sosyal medya hesabından protestoya ilişkin açıklama yaparak, “Bugün Sırbistan için harika bir gün, 30 km yeni otoyolun açılışı yapıldı. Muhalefet ise büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Herkesi, ülkemizdeki tüm insanlar için birlikte çalışmaya ve onlara güvenli bir gelecek sağlamaya davet ediyorum. Sırbistan duramaz ve durmayacak” dedi.

Novi Sad kentinde 1 Kasım’da yaşanan trajik olayın ardından polis aralarında bir bakanın da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına almıştı. Yaşananların ardından muhalefet partileri ise olayın hükümetteki yolsuzluklar ve adam kayırma nedeniyle ortaya çıkan kalitesiz inşaat nedeniyle yaşandığını ileri sürerek belirli aralıklarla protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Vucic, bu iddiaları reddetmiş ve sorumluların hesap vereceğini açıklamıştı.