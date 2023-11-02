Yunus Emre Enstitüsü, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da “Cumhuriyet’in 100. Yılı Konseri” düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı kıtalarında bulunan 90’a yakın temsilciliği aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü uluslararası arenada kutlamaya devam ediyor. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Yunus Emre Enstitüsü tarafından 100. yıla özel konser düzenlendi. Çukarica Belediye Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı konserde, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Piyanist Tutu Aydınoğlu’nun şefliğinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve mezunlarından oluşan “Heritage Ensemble” grubu sahne aldı. Konsere Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dinser Şahin, yabancı misyon şefleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda müziksever katıldı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dinser Şahin, yaptığı açış konuşmasında Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından edebiyat ve sanat alanları başta olmak üzere pek çok alanda Türk kültürünün yeniden şekillendiğini belirterek, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yürüttüğü çalışmalar arasında Türk dili üzerine yapılan çalışmalara ayrı bir önem verdiğini ifade etti. Şahin, Yunus Emre Enstitüsü’nün dünya çapında 90’a yakın temsilcilikte uluslararası standartlarda Türkçe öğretimi faaliyetleri gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Şahin, Türkçe öğretimi faaliyetleriyle yüz binlerce kişinin dil-kültür ekseninde Türkiye’nin kültürel mirasını yakından tanıdığını vurguladı. Şahin, daha iyi bir dünya için barışın ve huzurun gerekli olduğunu belirterek, Yunus Emre’nin sevgi ve hoşgörü mefhumlarıyla ilgili veciz ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Hami Aksoy, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü münasebetiyle böyle özel bir program düzenlediği için Belgrad Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkürlerini ileterek, Türkiye ve Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin çok iyi bir seviyede bulunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Türk müziğinin seçkin eserlerinin “Heritage Ensemble” grubu tarafından icra edildiği konser, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.