Sızıntı nedeniyle Bulgaristan’a giden uluslararası karayolu üzerinde görüş mesafesinin azalması, çok sayıda kazaya yol açtı. Polis, Noel tatili nedeniyle trafiğin yoğun olduğu yol üzerindeki araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Sultangazi’de terziler dolandırıcıların hedefi oldu

Sultangazi’de terziler dolandırıcıların hedefi oldu

Sırbistan’ın güneydoğusunda yer alan Pirot şehrinde Niş-Dimitrovgrad demir yolu hattında amonyak taşıyan bir yük treni raydan çıktı. Devrilen vagonda meydana gelen sızıntı nedeniyle 51 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Sırbistan devlet televizyonu, hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sırbistan’ın güneydoğusunda amonyak taşıyan bir yük treninin raydan çıkması sonucu yaşanan sızıntı nedeniyle 50 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü.

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