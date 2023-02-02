Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, Sırbistan parlamentosunda Kosova’ya ilişkin gerçekleştirilen olağanüstü oturumda yaptığı konuşması tepkilere neden olurken, muhalif vekiller, vatana ihanetle suçladıkları Vucic’in üzerine yürüdü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, Sırbistan parlamentosunda Kosova’ya ilişkin gerçekleştirilen olağanüstü oturumda yaptığı konuşması tepkilere neden olurken, muhalif vekiller, vatana ihanetle suçladıkları Vucic’in üzerine yürüdü.

Sırbistan parlamentosunda Kosova’ya ilişkin gerçekleştirilen olağanüstü oturumda tansiyon yükseldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic oturumda yaptığı konuşmada, Kosova ile ilişkilerin normalleşmesini öngören Fransız-Alman planına ilişkin açıklamaları muhalefetin sert tepkisine neden oldu. Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkileri normalleşmesine yönelik Fransız-Alman planına ilişkin nihai kararın verilmediğini ve bunun için zaman gerekeceğini söyleyen Vucic, planın en tehlikeli yönünün Sırbistan’ın Kosova’nın uluslararası örgütlere üyeliğine karşı çıkmamasını öngören dördüncü madde olduğunu söyledi. Vucic, parlamentoda Kosova’ya ilişkin oturuma hakim olan tartışmanın her an bir olayın patlak verebileceği bir atmosferde devam ettiğine işaret ederek, parti liderlerini Fransız-Alman planına ilişkin istişareler için tekrar görüşmeye davet edeceğini aktardı.

"AB ile müzakerelerin durması ve yatırımların çekilmesi tehdidi söz konusu"

Fransız-Alman planının ilk kez geçtiğimiz yıl eylül ayında ortaya çıktığını ve 4 Aralık’ta kısmen kağıda döküldüğünü söyleyen Vucic, “Sonra 20 Ocak’ta en güçlü ülkelerin temsilcileri Belgrad’a geldi ve önlerine sürdüğümüz tüm şeylere rağmen, umuyorum anlıyorsunuzdur. Biz bu sorunu çözmeye kararlıyız dediler. Hepsi bir savaşın içerisinde ve yeni bir gerilimin tırmanmasına izin vermek istemiyorlar” dedi. Teklifin kabul edilmemesi halinde AB ile müzakerelerin duracağı ve Sırbistan’a yatırımların durmasının yanı sıra mevcut yatırımların da çekileceği tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Vucic, “Zorlu ve hassas bir zamanda bulunuyoruz. Bir yandan Kosova’daki halkımıza yardım etmek mecburiyetimiz bulunurken diğer yandan da Sırbistan’ın hayati menfaatlerini korumamız gerekiyor” dedi.

“Kosova, savaş çıkararak Sırbistan’ı NATO ve tüm dünya ile çatışmaya çekmeye çalışıyor”

Vucic, Kosova’yı Sırp Belediyeler Birliği’ne ilişkin anlaşmayı uygulamamak için savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı. Priştine yönetiminin çatışma çıkarma gayesiyle Kosovalı Sırplara kötü muamele etmeye başladığını ileri süren Vucic, “Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasını istemedikleri için barikatların kurulmasından sonra tek gayeleri, savaş çıkarmak ve Sırbistan’ı NATO ve tüm dünya ile çatışmaya çekmek. Böylece kendilerini kurban ve Balkanlar’ın Zelenskiy gibi göstermek, bizi de saldırganmış gibi göstermek istiyorlar” dedi.

Muhalifler Vucic’in üzerine yürüdü

Vucic’in konuşması muhalifler tarafından sık sık “Kosova, Sırbistan’ın kalbidir” ve “Kosova’yı vermeyiz” sloganlarıyla kesildi. Parlamentoda karşılıklı sataşmalar ve sloganlarla “stadyumu” andıran bir atmosferde geçen gergin oturum sırasında muhalif vekiller, vatana ihanetle suçladıkları Vucic’in üzerine yürüdü.