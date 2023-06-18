Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’da polis tarafından tutuklanan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile diyaloğun manasız olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in daveti üzerine Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak kriz toplantısına katılıp katılmama konusunda karar vermediğini söyledi. Vucic, Kosova polisi tarafından gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile diyaloğun manasız olduğunu ifade etti.

Sırbistan’ın Kosova özel kuvvetleri ile “sahte” belediye başkanlarının Kosova’nın kuzeyindeki Sırp belediyelerinden çekilmelerini talep ettiğini vurgulayan Vucic, “Diğerleri konuşmaya hazır olduğunda biz de buna hazır olacağız. O zamana kadar bunu istemiyoruz” dedi. Brüksel’deki kriz toplantısına katılıp katılmama kararının taktik bir karar olacağını ifade eden Vucic, “Çünkü Albin Kurti ile diyalog söz konusu değil. Zira bu diyalogda sadece bizim taviz vermemiz istemiyor. Ama artık verecek bir şey kalmadı. Konuşmanın manası yok” dedi.

Kosova konusunda durumun son noktaya dayandığını ve “çaresiz” durumdaki Kosovalı Sırplarla görüştüğünü kaydeden Vucic, Sırpların barışı muhafaza etmek istediklerini fakat bunu nasıl yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

“Batı ülkeleri Sırplara ateş edilmesine ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına izin veriyor”

Kosova Başbakanı Albin Kurti’yi Batı’nın desteğiyle Sırplar üzerinde terör oluşturmakla itham eden Vucic, Kosova polisinin dün iki çocuğa saldırdığını iddia etti. Sırbistan’a karşı bir hibrit savaş yürütüldüğünü ileri süren Vucic, Kosova’da adil davranan tek kurumun NATO’nun Kosova Barış Gücü (KFOR) olduğunu ve EULEX’in (Kosova’daki Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu) sadece Sırplara kötü muameleyi izlemekle yetindiğini savundu.

Vucic, “Batı ülkeleri Sırplara ateş edilmesine ve kötü muameleye maruz bırakılmalarına izin veriyor. Kurti’nin her şeyi yapmasına izin veriliyor. Biz ne yaparsak yapalım, yapıcı olduğumuzda dahi bize asla yardım edecek değiller, çünkü Kosova’yı egemen bir bölge olarak tanıyorlar” dedi. Sırbistan’ın barışı korumaya çalışacağını fakat Sırp halkına kötü muamele edilip hayatlarının tehdit edilmesine izin vermeyeceğini ifade eden Vucic, önümüzdeki günlerde stratejik kararlar vermeleri gerekeceğini söyledi.

Kosova-Sırbistan arasındaki gerginlik

Sırbistan ile Kosova arasındaki son gerginlik, Kosovalı Sırpların 23 Nisan’da ülkenin kuzeyinde Sırp yoğunluklu belediyelerde yapılan erken yerel seçimleri boykot etmeleri ve yaklaşık yüzde 3 katılımla gerçekleştirilen bu seçimlerle göreve gelen etnik Arnavut belediye başkanları aleyhindeki protestolarla başlamıştı. Devam eden protestolar nedeniyle Kosova polisi ve KFOR bölgedeki varlığını artırmış ve 29 Mayıs’ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Sırp protestocular arasında yaşanan çatışma sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran’da KFOR’a ve Kosova polisine yönelik saldırılar nedeniyle Sırp Milun Milenkovic’i gözaltına almıştı. Sırbistan ise 14 Haziran’da 3 Kosovalı polisi sınır bölgesinde gözaltına almıştı. Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını ifade etmişti.

Sırbistan, 23 Nisan’da gerçekleştirilen erken yerel seçimi tanımayarak, "sahte" olarak nitelendiriyor ve Arnavut belediye başkanlarının geri çekilmesini talep ediyor.