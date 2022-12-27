Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, “Priştine’nin amacı, Sırpları Kosova’dan atmak” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, “Priştine’nin amacı, Sırpları Kosova’dan atmak” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad Patrikhanesi’nde Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ile görüştü. Vucic, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, Priştine yönetiminin amacının “kendisine itaat etmeyen Sırp halkını” Kosova’dan sonsuza kadar atmak olduğunu savundu. Kosova’nın Rusya ve Ukrayna’ya ilişkin durumun oluşturduğu jeopolitik şartlardan istifade etmeye çalıştığını öne süren Vucic, “Bunların devam edeceğinden şüpheniz olmasın. Bunları aşabileceğimizden emin değilim çünkü hiçbir argümanı duymak istemeyen bir tarafla konuşmaya çalışıyoruz” dedi.

Uluslararası toplum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Vucic, “Barışı korumaya, barış için mücadele etmeye ve taviz temelli bir çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Sırbistan’ın ne olursa olsun Kosovalı Sırpların yanında olacağını söyleyen Vucic, “Teslim olmak yok, Sırbistan yanınızda” ifadelerini kullandı.

“Ne pahasına olursa olsun barış”

Görüşmenin ardından Patrik Porfirije ise Cumhurbaşkanı Vucic’ten ne pahasına olursa olsun barışı koruma ricasında bulunduğunu söyledi. Silahlı çatışmanın hiçbir tarafa iyi bir şey getirmeyeceğini vurgulayan Porfirije, hem Kosova yönetimi hem de “büyük güçlere” barışın korunmasına yardımcı olma ve insan hayatını tüm çıkarların üzerinde tutma çağrısı yaptı. Kosova’ya girişine izin verilmemesinin mantıksız olduğunu söyleyen Porfirije, yasağın kaldırılması çağrısında bulundu. Kosova hükümeti geçtiğimiz günlerde, Patrik Porfirije’nin ülkeye girişine izin vermemişti.

Kosova-Sırbistan gerilimi

Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in gözaltına alınması üzerine Kosovalı Sırplar, 18 gündür Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor. Kosovalı Sırplar, gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmasını ve Kosova Özel Polis Birliği’nin (ROSU) ülkenin kuzeyinden çekilmesini talep ediyor.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic ise, Kosova ile yaşanan gerginliğin ortasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in dün akşam orduya en yüksek savaş hazırlığında olma emri verdiğini açıklamıştı.