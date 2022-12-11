Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Kosovalı Sırpları provokasyona gelmemeye çağırıyorum” ifadelerini kullanarak, “Muhtemelen en zor gece de bu gece olacak” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Kosovalı Sırpları provokasyona gelmemeye çağırıyorum” ifadelerini kullanarak, “Muhtemelen en zor gece de bu gece olacak” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olayları sonrası düzenlediği Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Kosova’nın kuzeyinde ikamet eden Sırplara sakin kalmaları ve NATO bünyesindeki Kosova Barış Gücü (KFOR) ile Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) güçlerine saygılı olma çağrısında bulunan Vucic, Sırplardan provokasyonlara gelmemelerini istedi.

“EULEX’ten hem de KFOR’dan protestoculara karşı şiddetli eylemlerde bulunmayacaklarının garantisini aldık”

Kosova’daki Sırp nüfusunu zor bir gecenin beklediğini söyleyen Vucic, “Hem EULEX’ten hem de KFOR’dan protestoculara karşı şiddetli eylemlerde bulunmayacaklarının garantisini aldık. Umarım öyle de olacak. Tüm taraflarla konuşmaya devam ediyoruz. Barış ve istikrarı korumak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı’nda “vatan toprağının savunulması için gereken tüm önlemlerin kabul edildiğini” kaydeden Vucic, “Tüm asker ve polislerimize kendileri ile gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Onlara herhangi bir emir vermeden önce barışı korumayı milyon kez deneyeceğimizi söylemek isterim” dedi.

“Arnavutlar, tüm hikayeyi bunun üzerine kurmak istiyor”

KFOR ve EULEX’e yönelik herhangi bir saldırı olmaması gerektiğinin altını çizen Vucic, “Zira Arnavutlar, tüm hikayeyi bunun üzerine kurmak istiyor. Çünkü dünyaya gösterecekleri başka bir şey yok” ifadelerini kullandı. Vucic, dün gözaltına alınan “masum” Sırp polisin de bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

Kosova’nın kuzeyinde Sırplar tarafından yolların kapatılmasının söz konusu polis mensubunun gözaltına alınmasına tepki amacıyla yapıldığını savunan Vucic, söz konusu barikatların Arnavutların hareket etmesine engel olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve daha öncesinde Başbakanlık görevi yaptığı dönemlerinin en zor gününü geçirdiğini kaydeden Vucic, “Muhtemelen en zor gece de bu gece olacak. Kosova’nın kuzeyindeki tüm Sırpları provokasyona gelmemeye çağırıyorum” dedi. Toplantıda “yapmaları gerekenin ne olduğunu görüştüklerini” söyleyen Vucic, “Bizim için önemli olan, Arnavutları ve Sırpları barışı korumaya ve ortamı sakinleştirmeye davet etmek” dedi. Kosova polisinin ülkenin kuzeyinde bulunma hakkı olmadığını vurgulayan Vucic, Kosova polisinin dün ve bugün özel birliklerle baskınlar yaptığını, ancak bu baskınların uluslararası toplum tarafından görmezden gelindiğini savundu. Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin Kosova’daki “Sırp meselesini” bitirmek istediğini kaydeden Vucic, bu eyleme Kurti ve Priştine makamlarının yanı sıra her şeyi görmezden gelen uluslararası toplumun da iştirak ettiğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Kosova’nın kuzeyindeki 4 belediyede yapılması planlanan erken genel seçim öncesi bölgede gerginlik artmış, Kosovalı Sırplar, Kosova polisinin eski Sırp mensubu Dejan Pantic’in gözaltına alınmasının ardından ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuştu. AB’nin Kosova’daki Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) dün gece saldırıya uğramıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova’nın söz konusu belediyelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması üzerine yaşanan şiddet olaylarının ardından, erken yerel seçimlerin, Nisan 2023’e ertelendiğini duyurmuştu.

Sırbistan’dan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100’den fazla ülke tarafından tanınsa da Sırbistan burayı hala kendi toprağı olarak görüyor. İki ülke arasında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci sürdürülüyor.