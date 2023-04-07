Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova yönetimi ile uluslararası toplumun sessiz tavrının Kosovalı Sırpların öfke ve memnuniyetsizliğine yol açtığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad’da Kosovalı Sırpların temsilcilerini kabul etti. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Sırp lider, Sırpların karşılaştıkları sorunların ele alındığını aktararak, temsilciler ile ortak hareket etme kararı aldıklarını söyledi. Kosova’da Sırpların 23 Nisan’da Sırp yoğunluklu belediyelerde gerçekleştirilecek erken yerel seçimi boykot edeceklerini yineleyen Vucic, bölgedeki Sırpları ilgilendiren sorunlara ilişkin net tutumlarını gelecek hafta bildireceklerini ifade etti. Vucic, Kosovalı Sırpların, Sırbistan’dan daha somut bir destek beklediklerinin altını çizerek, “Priştine yönetimi ile uluslararası toplumun sessiz tavrı öfke ve memnuniyetsizliğe yol açıyor” dedi. Sırbistan’ın barışı korumaktan yana olduğunu vurgulayan Vucic, Kosova’nın kuzeyinde son dönemde Sırpların gözaltına alındığı vakaların aslında Sırpları temizleme çabasının bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Bosnalı Sırp lider Dodik’ten “bağımsız devlet” açıklaması

Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) Başkanı Milorad Dodik, entitenin bağımsız bir devlet olacağını açıkladı. Dodik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırp Cumhuriyeti’nin, Bosna Hersek’in çatısı altında bulunduğu sürece kendisi için faydalı olabilecek bölgesel girişimlere katılamayacağını ileri sürdü. "Açık Balkan” girişiminin faydalı olduğuna işaret eden Dodik, “Bosna Hersek’tekiler, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a fayda sağlamış olmasına rağmen böyle düşünmüyor. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, sabah uyanır uyanmaz ilk iş Sırplardan nefret ediyor. İşte böyle imkansız bir ülkede yaşıyoruz. Bazı ülkelerin büyükelçilikleri üzerimizde deneyler uyguluyor, tüm bunlar bir gün son bulacak" ifadelerini kullandı.

Dodik, başında bulunduğu entitenin uluslararası arenada her zamankinden fazla dosta sahip olduğunu anımsatarak, "Sırp Cumhuriyeti’ni anlayan ülkelerin sayısı gittikçe artıyor. Sırp Cumhuriyeti’ni koruyup güçlendireceğime söz veriyorum. Entitemiz, birilerinin hoşuna gitmese de güçlü ve istikrarlı bir yapı" açıklamasında bulundu.