Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’dan önce hiçbir ülkenin Avrupa Birliğine (AB) girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’dan önce hiçbir ülkenin Avrupa Birliğine (AB) girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyon kanalında ülkesinin AB’ye üyelik sürecine dair değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Vucic, AB’nin Sırbistan’ı Türkiye gibi uzun süre aday statüsünde tutmasından değil, Sırbistan’a yatırımların kesilmesi ihtimalinden endişelendiğini söyledi. Vucic, “Müzakere fasıllarından veya bizi Türkiye gibi oyalayabilecek olmalarından korkmuyorum. Bizden önce hiçbir ülkenin AB’ye girişine izin vermeyecekler. Benim endişelendiğim şey yatırımlar. Çünkü Rusya’daki yatırımlar çok daha büyük olmasına rağmen Rusya’daki Avrupa yatırımları çok hızlı geri çekildi” ifadelerini kullandı. AB’nin Rusya ile birçok çıkarı olmasına rağmen bu ülkeyi gözden çıkardığına dikkat çeken Vucic, “Rusya ile bizimle olduğundan çok daha büyük çıkarları vardı. Sırbistan’a geçtiğimiz yıl 4,41 milyar euro doğrudan yabancı yatırım geldi” dedi. Avrupa’nın Sırbistan’a ’Rusya’ya yaptırım uygulamaz ve Kosova’yı tanımazsanız adaylık statüsünü ve açılan tüm fasılları iptal edecek, yatırımları çekeceğiz’ demesinden endişe edildiğini kaydeden Vucic, “Henüz böyle bir şey söylemediler. AB’de AB’ye üyelik yolunda kalmak bizim için önemli” şeklinde konuştu.

Ülkedeki AB karşıtlarının da Sırbistan yönetiminin ne yaptığını anladığını vurgulayan Vucic, “Birilerinin halkın gözünde popüler olmayan şeyleri de yapması gerekiyor, zira nihayetinde birilerinin vatandaşlar ve ülkenin istikbali ile ilgilenmesi gerek” dedi. Sırbistan’ın Kosova sorunu nedeniyle yüzde 1, Rusya’ya yaptırım uygulamadığı için de ilave yüzde 0,5 daha yüksek faiz oranına maruz kaldığını aktaran Vucic, “Ne olursa olsun, kamu borcu yüzde 60’ı geçmeyecek. Başbakan olduğumda bu, yüzde 79 seviyesindeydi” diye konuştu.

“ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak her halükarda önemli”

ABD’nin şu anda Sırbistan’ın tarafında olmadığını söyleyen Vucic, “Nasıl rasyonel ve ciddi davranacaklarına, güçlerini ve enerjilerini başka meselelere harcamamaya bakıyorlar. Çünkü tüm güçlerini Rusya aleyhinde yoğunlaştırmış durumdalar. Bu oldukça mantıklı, rasyonel, akıllıca ve sorumlu bir davranış biçimi. Bunu taktik veya stratejik bir şekilde kullanabilir miyiz? Kolay değil. Ancak birilerini hoşunu gitse de gitmese de ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak her halükarda önemli” dedi.