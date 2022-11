Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırplara şiddetten kaçınma çağrısında bulunarak, "Barış ve istikrarı koruyacağız" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’daki gerginliğe ilişkin Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda Brüksel’de yapılan acil görüşmelerin ardından ülkeye dönüşte yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında barışı her ne pahasına olursa olsun korumak istediklerini söyledi. Brüksel’de Sırp heyetinin konuşmak, uzlaşmak, taviz vermek, her pahasına barışı, insan hayatını ve bölgenin tamamının istikrarını koruma yönünde bir tavır takındığı için bundan gurur duyduğunu söyleyen Vucic, Kosova yönetimini çatışma istemek ve aylardır çatışma hazırlığı yapmakla suçladı. Kosova’nın kuzeyinde durumun oldukça gergin olduğunu ve bölgenin bir çatışmanın eşiğinde olduğunu söyleyen Vucic, Kosovalı Sırplara insan hayatının her şeyin üstünde olduğu vurgusuyla barışı koruma çağrısında bulundu. Gece saatlerinde görüşmeye hazırlandığı Kosovalı Sırplara organize edecekleri protesto gösterilerinde şiddetten uzak durmayı söyleyen Vucic, Batılı güçlere de Kosova’nın kuzeyinde barışın korunmasına yardımcı olma çağrısında bulundu.

Vucic, Sırbistan’ın devlet olarak her zaman Kosovalı Sırpların yanında olacağını dile getirerek, “Barış ve istikrarı koruyacağız. Fakat Kosova’daki Sırp halkı, her zaman için arkasında uluslararası hukuk çerçevesinde Sırp devletinin olduğunu bilmek zorunda” dedi.

Kosova hükümetinin Sırbistan’ın Kosova vatandaşlarına yönelik uygulamalarına cevap olarak mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Kosova’da Sırbistan plakalı araçlara yasak getirme kararı gerginliğe neden olmuştu.

1 Kasım tarihi itibarıyla Sırbistan makamlarınca verilen plakaları kullanan araç sürücülerini ikaz etmeye başlayan Kosova polisi, bugünden itibaren bu araçların sürücülerine 150 avro para cezası uygulamaya başlayacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında bu cezayı “haraç” olarak tanımladı ve Kosovalı Sırpların kanunen kimseye haraç ödeme yükümlülükleri olmadığını söyledi.

Yeni araç plakası rejimi nedeniyle Kosovalı Sırplar, Kosova kurumlarından çekilme kararı almıştı. Bu çerçevede Kosova Meclisindeki Sırp milletvekilleri, Sırp yoğunluklu belediyelerdeki belediye başkanları, polisler ve yargıçlar toplu halde görevlerinden istifa etmişti.