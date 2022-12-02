Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 6 Aralık’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi’ne katılmama kararını gözden geçireceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 6 Aralık’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi’ne katılmama kararını gözden geçireceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Belgrad’a gelen AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldi. Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin, Sırp milletvekillerinin onayını almadan seçimlerde en az oyu alan Nenad Rasic’i bakan olarak atamasına tepki göstererek, Tiran’da yapılacak zirveye katılmayacağını açıklayan Sırp lider konuyu başbakan Ana Brnabic ile görüştüğünü ve AB’nin Sırbistan’ın zirveye katılmasının büyük önem arz ettiği kanaatinde olduğunu ifade etti. Vucic, "Varhelyi’ye bir kaprisin söz konusu olmadığını söyledim. Eğer söz hakkı tanınacaksa, kararımızı tekrar gözden geçirebilir veya iptal edebiliriz" dedi.

Varhelyi ise Avrupa’nın kritik bir dönemeçte olduğunu hatırlatarak, Sırbistan’ın zirveye katılımının önemine dikkat çekti. Genişlemenin, AB’nin en önemli önceliklerinden biri olduğunu aktaran Varhelyi, Tiran’daki zirvenin tam da bu nedenle düzenlendiğini ifade etti.