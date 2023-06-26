Sırp polisleri tarafından gözaltına alınan ve 12 gündür tutuklu bulunan 3 Kosova polisi serbest bırakıldı.

Sırbistan topraklarına geçtikleri gerekçesiyle Sırp polisleri tarafından gözaltına alınan ve daha sonra Kraljevo kentinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından 1 ay gözaltı kararıyla tutuklanan 3 Kosova polisi sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Rıfat Zeka, Bekir Sefi ve Mustafa Şemi isimli polislerin Kraljevo’daki Yüksek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldığı açıklandı. polislerin bugün Kosova polisine teslim edileceği öğrenildi.

Kosovalı polisler, Sırbistan-Kosova sınırındaki Jarinje sınırında Sırp polisi tarafından 14 Haziran Sırbistan’da eylem yapmayı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış, başta KFOR, ABD ve AB tarafından Sırbistan tarafından gözaltına alınan 3 Kosova polisin derhal ve koşulsuz serbest bırakmasına yönelik açıklamalar yapılmıştı.