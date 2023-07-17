Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük Beldesi’nde ikamet eden bir şahsın evinde antika ve tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şiran Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeşilbük Beldesi’nin Konaklı Mahallesi’nde ikamet eden Ö.D. isimli şahsın evinde antika ve tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 5 adet antika olduğu değerlendirilen dolma çakmaklı piştov tabanca ve 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen ibrik ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlere el konulurken adli tahkikata başlandı.